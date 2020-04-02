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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
TAMER SAKA YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
KIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
AHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834344


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1699 8,2109 % -1,16  
Frank 6,7735 6,8143 % -2,04  
Riyal 1,7501 1,7589 % -1,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.610 18,38  
Altın Gr. 342 342 -1,29  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 0,47  
Gümüş Gr. 3,06 3,07 0,05  
B. Petrol 28,89 28,89 4,15  
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