***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2020 17:11
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
HAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
TAMER SAKA YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
KIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
AHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834344
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,0918
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2157
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1423
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
18:05342,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,02
|Açılış
|: 342,14
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1699
|8,2109
|% -1,16
|
|Frank
|6,7735
|6,8143
|% -2,04
|
|Riyal
|1,7501
|1,7589
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,38
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|28,89
|28,89
|4,15
|
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