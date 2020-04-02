***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENK ALPER CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici SANAYİ GRUP BAŞKANI BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİBARIŞ ORAN FİNANS GRUP BAŞKANI CFO Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİHALUK DİNÇER FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİHAKAN TİMUR İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİTAMER SAKA YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİKIVANÇ ZAİMLER ENERJİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİAHMED CEVDET ALEMDAR SANAYİ GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834344BIST