SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5593
|8,6022
|% 0,08
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% -0,11
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% -0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,80
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|Cumhuriyet
|2.477
|2.520
|9,40
|Tam
|2.550
|2.585
|9,60
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,70
|Çeyrek
|622
|632
|2,40
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,00
Seans Raporu
- 16:30XU100 Endeks 100, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 657.00 milyon TL de
- 16:30ERBOS Yüzde 5.82 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 701, 582 adet işlem
- 16:29PAPIL Yüzde 4.86 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 639 adet işlem
- 16:28AVGYO Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 281, 031 adet işlem
- 16:27OYAYO Yüzde 9.84 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 680, 502 adet işlem