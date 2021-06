***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar e Malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TRY 43,62 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkCARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 127.773.765,72 72.988.465,33 TRY 57,12 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkTEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 201.000.000,00 100.500.001,44 TRY 50,00 Bağlı OrtaklıkAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TRY 39,72 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 TRY 76,84 Bağlı OrtaklıkENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 1.181.068.967,12 472.427.587,56 TRY 40,00 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ EUR 60,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.