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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2021 08:40



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar e Malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TRY 43,62 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 127.773.765,72 72.988.465,33 TRY 57,12 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 201.000.000,00 100.500.001,44 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TRY 39,72 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 TRY 76,84 Bağlı Ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 1.181.068.967,12 472.427.587,56 TRY 40,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ EUR 60,00 Bağlı Ortaklık




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 372,90 12.546.890 % 10,00  
YAYLA 4,29 20.152.919 % 10,00  
BOBET 6,27 559.432.431 % 10,00  
EUKYO 8,69 15.386.616 % 10,00  
OZBAL 10,12 8.006.600 % 10,00  
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Sterlin 12,1711 12,2322 % -0,10  
Frank 9,4987 9,5559 % -0,17  
Riyal 2,3334 2,3451 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -1,53  
Altın Gr. 504 504 0,86  
Cumhuriyet 3.322 3.372 28,00  
Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş.Ons 25,82 25,86 -0,11  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,01  
B. Petrol 75,09 75,09 0,19  
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