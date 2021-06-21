***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2021 08:40
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar e Malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TRY 43,62 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 127.773.765,72 72.988.465,33 TRY 57,12 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 201.000.000,00 100.500.001,44 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TRY 39,72 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 TRY 76,84 Bağlı Ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 1.181.068.967,12 472.427.587,56 TRY 40,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ EUR 60,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7984
En Düşük
8,7699
18:0510,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4853
En Düşük
10,4422
18:05503,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 503,01
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
502,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7742
|8,7806
|% 0,12
|
|Euro
|10,4364
|10,4500
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1711
|12,2322
|% -0,10
|
|Frank
|9,4987
|9,5559
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3334
|2,3451
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,53
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|0,19
|