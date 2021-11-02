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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2021 10:59



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞERAFETTİN KARAKIŞ MALİ İŞLER, MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI 29.03.2012 (212) 385 81 64 skarakis@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 203738 / 700270
KEREM TEZCAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 10.02.2020 (212) 385 81 75 ktezcan@sabanci.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 205115




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973912


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 64,40 10.853.238 % 9,99  
ERBOS 122,80 125.542.485 % 9,94  
HEDEF 3,77 86.707.696 % 9,91  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
DESA 8,66 17.100.871 % 6,91  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 9,5343 9,5368 % 0,01  
Euro 11,0555 11,0615 % -0,12  
Sterlin 12,9708 13,0359 % -0,17  
Frank 10,4220 10,4848 % -0,23  
Riyal 2,5361 2,5488 % 0,05  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,02  
Altın Gr. 550 550 -0,06  
Cumhuriyet 3.629 3.683 8,00  
Tam 3.612 3.703 9,70  
Yarım 1.746 1.791 4,69  
Çeyrek 876 896 2,34  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,10  
Gümüş Gr. 7,33 7,35 -0,03  
B. Petrol 85,03 85,03 0,32  
Seans Raporu 12:08
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