***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 18:05
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKBANK T.A.Ş. Finansal Hizmetler 5.200.000.000,00 2.119.027.173,7 TRY 40,75 Bağlı Ortaklık
AKSİGORTA A.Ş. Finansal Hizmetler 306.000.000,00 110.160.000,00 TRY 36,00 Bağlı Ortaklık
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Finansal Hizmetler 180.000.000,00 72.000.006,72 TRY 40,00 Bağlı Ortaklık
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Lastik Takviye Malzemeleri 194.529.076,00 138.327.614,01 TRY 71,11 Bağlı Ortaklık
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lastik Takviye Malzemeleri 305.116.875,00 133.111.388,06 TRY 43,62 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Perakende 127.773.765,72 72.988.393,77 TRY 57,12 Bağlı Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Perakende 201.000.000,00 100.500.001,44 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 191.447.068,25 76.035.136,43 TRY 39,72 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento 135.084.442,00 73.674.200,73 TRY 54,53 Bağlı Ortaklık
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Dış Ticaret 234.000.000,00 67.392.000,00 TRY 28,80 Bağlı Ortaklık
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 3.000.000,00 750.000,00 TRY 25,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
PHILIP MORRISSA PHILIP MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Sigara ve Tütüncülük 700.000,00 173.248,00 TRY 24,74 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. Bilişim 400.000,00 400.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. Turizm 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Turizm 38.000.000,00 29.201.672,00 TRY 76,84 Bağlı Ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Enerji 1.181.068.967,12 472.427.587,56 TRY 40,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. Enerji 9.837.616.452,88 4.918.808.226,44 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CIMSA SABANCI CEMENT BV Çimento 87.000.000,00 52.200.000,00 EUR 60,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982746
BIST