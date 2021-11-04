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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2021 18:19
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
1889
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                   FİNANSAL TABLO VE FAALİYET?RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ:  4 Kasım 2021
KARAR SAYISI:  1889
 
1 OCAK 2021 - 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İLE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ile Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca
a)      Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelenmiş olduğunu,
b)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
·        Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
·        Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,
 
 
 Ahmet ERDEM                                                                                               Hayri ÇULHACI
Denetim Komitesi Başkanı                                                                               Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
 
Cenk ALPER                                                                                                    Orhun KÖSTEM
CEO                                                                                                               CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974865


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