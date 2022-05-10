***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 18:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
1911
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET?RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 10 Mayıs 2022
KARAR SAYISI: 1911
1 OCAK 2022 - 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İLE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ile Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca
a) Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelenmiş olduğunu,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ULUUN
|10,38
|69.395.002
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.667.706
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.678.284
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.780.879
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.401.772
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.424.911
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|110.709.234
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|24.414.241
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.427.494
|% -9,94
|
|THYAO
|42,40
|1.360.100.313
|% 0,47
|
|SISE
|20,10
|1.022.929.264
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,56
|896.898.514
|% -0,06
|
|SAHOL
|20,82
|766.584.897
|% 1,56
|
|TUPRS
|248,30
|663.032.569
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,75
|311.523.203
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,74
|264.813.608
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|653.442.735
|% 1,57
|
|ODAS
|2,52
|151.640.743
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,43
|266.096.998
|% -3,49
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3078
|15,3127
|% 0,44
|
|Euro
|16,2026
|16,2288
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,9022
|18,9970
|% 0,83
|
|Frank
|15,4270
|15,5200
|% 1,01
|
|Riyal
|4,0717
|4,0921
|% 0,34
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,32
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.120
|6.278
|-6,84
|
|Yarım
|2.958
|3.037
|-3,31
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,82
|