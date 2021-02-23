***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Topluluğu'nun 2020 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911941BIST