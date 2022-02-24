***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
24.02.2022 18:08
rülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004124
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0513,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0310
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,0551
En Düşük
13,9566
18:0515,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0802
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9257
En Düşük
15,6870
18:05855,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,92
|Açılış
|: 853,84
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9861
|13,9877
|% -0,25
|
|Euro
|15,7014
|15,7652
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,7389
|18,8328
|% 0,44
|
|Frank
|15,1133
|15,2044
|% 0,84
|
|Riyal
|3,7299
|3,7486
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,51
|
|Altın Gr.
|854
|854
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,70
|95,70
|1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA