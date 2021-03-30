***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,Mehmet KAHYA Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER Üye Serra SABANCI Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye Levent DEMİRAĞ Üye Denetim Komitesi Üyeliklerine,Ahmet ERDEM Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hayri ÇULHACI Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,Hayri ÇULHACI Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER Üye Serra SABANCI Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921926BIST