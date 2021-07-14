***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.07.2021 11:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında •Yönetim Kurulu'nun çevresel ve sosyal hususlara ilişkin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmakrülebilirlik Komitesi'nin oluşturulmasına •İlk Komite üyeliklerine aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine -Ahmet ERDEMBaşkan -Hayri ÇULHACIÜye -Mehmet KAHYAÜye karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951042
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|EKIZ
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|CASA
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|BASCM
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|BANVT
|60,55
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|% -4,19
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|SASA
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|GARAN
|8,51
|410.312.863
|% 0,71
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|THYAO
|13,17
|216.796.802
|% 0,53
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|KRDMD
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|172.554.336
|% 2,26
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|FROTO
|173,10
|171.553.727
|% 2,55
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|PEKGY
|1,00
|72.403.451
|% 0,00
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|GARAN
|8,51
|410.312.863
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|YKBNK
|2,29
|98.066.509
|% 0,88
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|PETKM
|5,33
|138.859.869
|% 1,72
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|KRDMD
|7,25
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|% 2,26
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|Alış
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|Dolar
|8,6277
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|Euro
|10,1667
|10,1936
|% 0,29
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|Sterlin
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|11,9764
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|Frank
|9,3605
|9,4169
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|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% 0,05
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,79
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|Altın Gr.
|503
|503
|2,42
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|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
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|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
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|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
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|Çeyrek
|800
|818
|3,76
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|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,09
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|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|0,04
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|B. Petrol
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|76,22
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