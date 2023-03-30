***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi ÜyeliklerineMehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye Şerafettin KARAKIŞ - ÜyeDenetim Komitesi ÜyeliklerineHüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliklerineHayri ÇULHACI - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Elçin Melisa Sabancı TAPAN - ÜyeSürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine- Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hüseyin GELİSHayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129969BIST