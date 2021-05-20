***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.05.2021 09:10
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936886
BIST
11:571.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -19,28
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.440
11:578,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
11:5710,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
11:57504,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.570.228
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.420.012
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,73
|15.356.434
|% 9,24
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,20
|38.863.165
|% -9,30
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.141.197
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,22
|10.717.665
|% -7,58
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|THYAO
|13,41
|409.241.546
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|KOZAL
|129,20
|361.770.404
|% -1,37
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|EKGYO
|1,95
|153.468.022
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,14
|143.869.634
|% -0,47
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3760
|8,3786
|% -0,40
|
|Euro
|10,2227
|10,2289
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7884
|11,8475
|% -0,41
|
|Frank
|9,2550
|9,3108
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% -0,38
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|2,58
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.374
|10,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-17,86
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-8,64
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,66
|65,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:57
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12:13IHGZT
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 890, 662 adet işlem
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Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 602 adet işlem
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 94 kaybederek (% -1.50 ) 1, 509
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12:11XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 6, 551.00 milyon TL de
-
12:11IHGZT
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 878, 596 adet işlem