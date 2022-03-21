***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 09:16
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serra Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011636
BIST
12:172.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 25,62
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:1714,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0611
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:1716,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0676
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4319
En Düşük
16,3493
12:17918,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,70
|Açılış
|: 918,64
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:17
|OLMK
|7,70
|1.815.175
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.918
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.455.899
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.036.914
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.024.404
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.705.054
|% -9,91
|
|PKENT
|321,80
|87.407.690
|% -9,10
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,34
|979.796
|% -4,03
|
|SILVR
|7,30
|7.443.358
|% -3,57
|
|THYAO
|27,94
|1.020.275.068
|% 0,79
|
|KRDMD
|14,99
|939.496.465
|% 1,63
|
|EREGL
|36,26
|722.308.086
|% 0,28
|
|PETKM
|8,81
|634.797.418
|% 1,73
|
|ASELS
|24,14
|571.007.619
|% 3,61
|
|YKBNK
|3,96
|378.740.694
|% 1,28
|
|PETKM
|8,81
|634.797.418
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,29
|144.946.952
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,99
|939.496.465
|% 1,63
|
|ODAS
|1,62
|83.403.204
|% 0,62
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8467
|14,8507
|% 0,41
|
|Euro
|16,4218
|16,4313
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,4334
|19,5308
|% 0,01
|
|Frank
|15,8593
|15,9548
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9403
|3,9601
|% 0,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|1,45
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|29,00
|
|Tam
|6.059
|6.212
|32,00
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|15,47
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,69
|