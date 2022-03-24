***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 09:06
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serra Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012550
BIST
10:192.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.196
En Düşük
2.185
10:1914,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:1916,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
10:19925,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,99
|Açılış
|: 925,93
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ENSRI
|18,63
|53.181.084
|% 9,98
|
|GZNMI
|42,16
|9.647.806
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,38
|41.154.010
|% 6,06
|
|NETAS
|18,89
|42.976.893
|% 5,35
|
|KCHOL
|38,58
|190.923.987
|% 4,27
|
|PKENT
|232,40
|4.628.478
|% -9,99
|
|KAPLM
|64,55
|3.108.218
|% -5,07
|
|ISYAT
|3,94
|6.191.407
|% -3,67
|
|SANFM
|31,06
|2.932.857
|% -2,51
|
|ISBIR
|53,65
|54.669
|% -2,45
|
|GARAN
|12,12
|332.415.128
|% -0,41
|
|THYAO
|28,36
|246.816.058
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,37
|200.326.603
|% 0,26
|
|KCHOL
|38,58
|190.923.987
|% 4,27
|
|FROTO
|304,60
|175.183.472
|% 0,53
|
|DOHOL
|3,36
|110.226.008
|% 1,51
|
|GARAN
|12,12
|332.415.128
|% -0,41
|
|YKBNK
|4,05
|69.380.734
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,37
|200.326.603
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,36
|29.526.089
|% 0,85
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8155
|14,8306
|% 0,01
|
|Euro
|16,3134
|16,3459
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,5242
|19,6221
|% -0,09
|
|Frank
|15,8372
|15,9326
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9428
|3,9625
|% -0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,99
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,80
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34ENSRI
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 027 adet işlem
-
10:33NIBAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 358 adet işlem
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 28 artarak (% 0.46 ) 2, 442
-
10:32XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 2, 972.00 milyon TL de
-
10:32KCHOL
Yüzde 4.38 oranında artışla 38.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900, 561 adet işlem