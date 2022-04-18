***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2022 09:29
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Helikon Investments Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021396
BIST
12:372.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,18
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:3714,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0188
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6511
En Düşük
14,6093
12:3715,8192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0072
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:37938,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,67
|Açılış
|: 938,85
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.268.922
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|20.187.369
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,52
|50.972.236
|% 9,68
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KARYE
|15,90
|154.905.709
|% -7,93
|
|KAPLM
|55,90
|5.261.111
|% -5,09
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,60
|54.690.108
|% -4,55
|
|GARAN
|14,04
|1.595.324.868
|% 1,01
|
|THYAO
|37,82
|1.332.216.268
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,20
|966.523.624
|% 2,06
|
|YKBNK
|5,20
|916.615.520
|% 0,19
|
|ASELS
|27,82
|893.316.823
|% 1,02
|
|TSKB
|1,95
|380.290.388
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|916.615.520
|% 0,19
|
|ODAS
|2,39
|332.059.528
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,20
|138.752.215
|% 1,69
|
|GARAN
|14,04
|1.595.324.868
|% 1,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6448
|14,6481
|% 0,11
|
|Euro
|15,8041
|15,8157
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0106
|19,1059
|% -0,24
|
|Frank
|15,4588
|15,5519
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8942
|3,9137
|% 0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,01
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,49
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.307
|66,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,04
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|31,94
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,97
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,42
|