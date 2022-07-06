***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2022 16:50
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042219
BIST
17:532.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,94
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:5317,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:5317,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:53965,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 965,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BRSAN
|38,08
|82.822.231
|% 9,99
|
|KFEIN
|23,34
|56.601.461
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.644.154
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|14.042.025
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|ULUSE
|186,30
|10.264.666
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|29.222.153
|% -8,70
|
|KRGYO
|7,31
|59.706.993
|% -5,68
|
|GESAN
|46,28
|283.539.069
|% -4,58
|
|AKGRT
|2,62
|40.666.730
|% -4,38
|
|THYAO
|48,30
|5.493.192.591
|% 2,77
|
|EREGL
|26,58
|1.936.856.093
|% 1,92
|
|SISE
|21,22
|1.832.894.222
|% 1,05
|
|TUPRS
|245,20
|1.181.832.594
|% -3,92
|
|HEKTS
|30,50
|1.087.142.035
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,77
|830.805.787
|% -0,72
|
|TSKB
|2,02
|299.281.220
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|609.008.532
|% 0,72
|
|THYAO
|48,30
|5.493.192.591
|% 2,77
|
|ODAS
|2,79
|266.568.916
|% 0,36
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1981
|17,2146
|% 1,42
|
|Euro
|17,5301
|17,5472
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,3913
|20,4935
|% 0,81
|
|Frank
|17,6294
|17,7356
|% 1,04
|
|Riyal
|4,5616
|4,5845
|% 1,23
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,67
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,76
|