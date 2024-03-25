***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2024 09:03
***SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevil Sabancı Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261755
BIST
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11:569.233
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 121,24
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5632,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1838
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5634,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2029
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:562.237,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,82
|Açılış
|: 2.237,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|285.439.825
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.228.691
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.548.086
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|401.185.608
|% 9,98
|
|METUR
|9,12
|60.129.201
|% -7,79
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,86
|41.575.533
|% -5,57
|
|MARBL
|18,00
|96.138.018
|% -5,11
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|THYAO
|294,25
|4.170.831.104
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,30
|2.065.763.443
|% 2,54
|
|YKBNK
|27,40
|1.839.647.841
|% 2,85
|
|AKBNK
|46,40
|1.385.209.319
|% 1,27
|
|ASELS
|57,50
|1.344.610.433
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,30
|2.065.763.443
|% 2,54
|
|ODAS
|9,52
|1.093.666.207
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|563.075.212
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,40
|1.839.647.841
|% 2,85
|
|MOGAN
|20,64
|1.144.970.356
|% -2,82
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1493
|32,1517
|% 0,57
|
|Euro
|34,7967
|34,8054
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0853
|41,2912
|% -0,41
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6967
|8,7403
|% -0,41
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,86
|904,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,53
|1.006,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,15
|85,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,11
|2.165,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:56
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