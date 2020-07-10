***SALIX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SALIX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SALIX]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Salix Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c ve 23/1-d maddeleri kapsamında Şirket paylarının 13/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859093BIST