***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.05.2020Tescil Tarihi28.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.06.2020 - 10087AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için HSY Danımanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 08.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş,28 Mayıs 2020 tarihinde tescil ve 1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmişitir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848933BIST