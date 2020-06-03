***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.06.2020 22:33
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2020
Tescil Tarihi
28.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.06.2020 - 10087
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için HSY Danımanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 08.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş,28 Mayıs 2020 tarihinde tescil ve 1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmişitir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848933
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7458
En Düşük
6,7128
18:057,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5856
En Düşük
7,5332
18:05367,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,20
|Açılış
|: 367,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4450
|8,4873
|% 0,75
|
|Frank
|6,9830
|7,0251
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7891
|1,7981
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.700
|-1,08
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.392
|2.423
|-32,50
|
|Tam
|2.462
|2.494
|-25,70
|
|Yarım
|1.201
|1.217
|-16,30
|
|Çeyrek
|601
|609
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,47
|39,47
|0,06
|