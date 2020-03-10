***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857Transferler-497.807 497.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-842.791 -842.791 2.512 -840.279Dönem Karı (Zararı)-842.791 -842.791 2.512 -840.279Dönem Sonu Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578Transferler-842.791 842.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.381 -727.230 -728.611 593 -728.018Dönem Karı (Zararı)-727.230 -727.230 -727.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.381 -1.381 593 -788Dönem Sonu Bakiyeler27 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.043 -2.314.125Dönem Karı (Zararı)-726.637 -840.279Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-726.637 -840.279Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.882 -260.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.615 11.516Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler81.328 1.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 24.494 37Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 56.834 1.144Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.611 -221.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-38.673 -230.909Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.062 9.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.450 -53.766Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.830Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler676.938 -1.435.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 245.191 -232.630İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)160.387 -231.486İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)84.804 -1.144Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -54.637 -1.604.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.404 18.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.404 18.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)376.149 115.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.421 165.170İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 18.169 110.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.252 55.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.218 101.663Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35 35.183 -2.536.194Alınan Faiz3.436 220.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.513 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-63 1.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -19.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.830Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.830Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.043 -2.333.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.043 -2.333.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ262.940 2.596.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ295.983 262.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 296.158 263.324Diğer Alacaklar11 369.389 671.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar369.389 529.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 141.638Peşin Ödenmiş Giderler15 3.113.610 3.058.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar995 74.322Diğer Dönen Varlıklar188.733 202.375ARA TOPLAM3.968.885 4.270.408TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.968.885 4.270.408DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar87.000 87.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 87.000 87.000Maddi Duran Varlıklar18 17.255 28.870Ertelenmiş Vergi Varlığı35 127.828 123.033TOPLAM DURAN VARLIKLAR232.083 238.903TOPLAM VARLIKLAR4.200.968 4.509.311KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 21.292 19.937Ticari Borçlar10 13.334 20.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 13.334 20.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 683.556 307.407Diğer Borçlar232.334 201.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar145.001 126.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 87.333 75.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.185 3.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 1.516Kısa Vadeli Karşılıklar12.344 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.344 0ARA TOPLAM966.045 554.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER966.045 554.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 8.363 37TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22 8.363 37TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER974.408 554.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.196.513 3.925.124Ödenmiş Sermaye27 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -39.704 -38.323Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 44.737 44.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -1.081.290 -238.499Net Dönem Karı veya Zararı-727.230 -842.791Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.047 29.454TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.226.560 3.954.578TOPLAM KAYNAKLAR4.200.968 4.509.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29 -444.607 -982.621Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.138 11.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -270.413 -30.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-709.882 -1.000.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 33.437 219.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-676.445 -781.080Finansman Gelirleri33 5.266 11.545Finansman Giderleri33 -59.908 -121.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-731.087 -891.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 4.450 50.797Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -2.969Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 4.450 53.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-726.637 -840.279DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-726.637 -840.279Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar593 2.512Ana Ortaklık Payları-727.230 -842.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36 -1.381 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 -1.726 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi345Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.381 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-728.018 -840.279Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar593 2.512Ana Ortaklık Payları-728.611 -842.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826711BIST