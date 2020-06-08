***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578Transferler842.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.036 -88.590 -92.626 -92.626Dönem Karı (Zararı)41 -88.590 -88.590 -88.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.036 -4.036 856 -3.180Dönem Sonu Bakiyeler30 5.000.000 -42.359 44.737 -238.499 -88.590 3.832.498 30.310 3.862.808Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560Transferler-727.230 727.230Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.815 -14.815 -1.644 -16.459Dönem Karı (Zararı)41 -14.815 -14.815 -1.644 -16.459Dönem Sonu Bakiyeler30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.808.520 -14.815 3.181.698 28.403 3.210.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.044 16.703Dönem Karı (Zararı)41 -16.459 -87.734Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.106 10.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.700 3.026Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 9.269 5.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 9.269 5.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -773Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -1.949Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 1.176Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.863 3.007Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -67Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -67İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.503 91.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -20.390 109.010İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.799 119.357İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -14.591 -10.347Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 50.137 -8.487Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 16.748 -14.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 16.748 -14.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -83.905 27.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 77.036 -34.189İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -15.876 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 92.912 -34.189Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 7.452 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -6.575 10.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -6.575 10.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.150 14.102Alınan Faiz0 773Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 894 1.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.439 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.439 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -1.439 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.605 16.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.605 16.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 296.158 263.324DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 328.763 280.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 328.763 296.158Diğer Alacaklar9 389.779 369.389İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 375.188 369.389İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 14.591 0Peşin Ödenmiş Giderler12 3.063.473 3.113.610İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.063.473 3.113.610Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 101 995Diğer Dönen Varlıklar29 195.308 188.733İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 195.308 188.733ARA TOPLAM3.977.424 3.968.885TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.977.424 3.968.885DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 87.000 87.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 87.000 87.000Maddi Duran Varlıklar14 15.555 17.255Mobilya ve Demirbaşlar14 15.555 17.255Ertelenmiş Vergi Varlığı40 129.691 127.828TOPLAM DURAN VARLIKLAR232.246 232.083TOPLAM VARLIKLAR4.209.670 4.200.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 19.853 21.292İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 19.853 21.292Banka Kredileri47 19.853 21.292Ticari Borçlar7 30.082 13.334İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 30.082 13.334Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 599.651 683.556Diğer Borçlar9 309.370 232.334İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 129.125 145.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 180.245 87.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.637 3.185İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.637 3.185Kısa Vadeli Karşılıklar25 12.344 12.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 12.344 12.344ARA TOPLAM981.937 966.045TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER981.937 966.045UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 17.632 8.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 17.632 8.363TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.632 8.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER999.569 974.408ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.181.698 3.196.513Ödenmiş Sermaye30 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -39.704 -39.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -39.704 -39.704Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -39.704 -39.704Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 44.737 44.737Yasal Yedekler30 44.737 44.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -1.808.520 -1.081.290Net Dönem Karı veya Zararı41 -14.815 -727.230Kontrol Gücü Olmayan Paylar28.403 30.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.210.101 3.226.560TOPLAM KAYNAKLAR4.209.670 4.200.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri28 -93.318 -99.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 56.371 67Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -5.974 -841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-42.921 -100.690FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37 -42.921 -100.690Finansman Gelirleri37 33.997 19.935Finansman Giderleri37 -9.389 -3.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.313 -84.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.854 -3.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.854 -3.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.459 -87.733DÖNEM KARI (ZARARI)-16.459 -87.733Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -1.644 0Ana Ortaklık Payları41 -14.815 -87.733Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.459 -87.733Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.644 0Ana Ortaklık Payları-14.815 -87.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850057BIST