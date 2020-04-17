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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul Tarihi 08.05.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No:10/12

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması.
5 - 2019 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dönem Kar/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Şirketin 2020 bağımsız denetim firması seçimine ait teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine göre yetki verilmesi.
13 - Dilek,temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 8.05.2020 Olağan Genel Kurul Davet Mektubu.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839149


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Tam 2.485 2.548 -48,10  
Yarım 1.207 1.238 -25,20  
Çeyrek 605 619 -12,60  
Gümüş.Ons 15,12 15,17 -0,39  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,09  
B. Petrol 28,32 28,32 0,50  
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