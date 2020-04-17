***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Tarihi 08.05.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No:10/12Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.4 - 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması.5 - 2019 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması.6 - Dönem Kar/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.7 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.11 - Şirketin 2020 bağımsız denetim firması seçimine ait teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine göre yetki verilmesi.13 - Dilek,temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 8.05.2020 Olağan Genel Kurul Davet Mektubu.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839149BIST