***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Mustafa Kemal Paşa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş elektrik üretimi önlisans izni bulunmaktadır.Projede üretim lisansı alınabilmesi için gereken yerel makam izinlerinden birinde yaşanan sorunlardan dolayı projenin devam edemeyeceği durumu kesinlik kazanmıştır.Bu sebeple önlisansın iptali için EPDK nezdinde başvuru yapılmış olup projeyi geliştirmekte sorumlu firma ile sözleşmeden doğan haklarımızın kullanılması konusunda süreç başlatılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837326BIST