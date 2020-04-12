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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2020 18:09
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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Mustafa Kemal Paşa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş elektrik üretimi önlisans izni bulunmaktadır.Projede üretim lisansı alınabilmesi için gereken yerel makam izinlerinden birinde yaşanan sorunlardan dolayı projenin devam edemeyeceği durumu kesinlik kazanmıştır.Bu sebeple önlisansın iptali için EPDK nezdinde başvuru yapılmış olup projeyi geliştirmekte sorumlu firma ile sözleşmeden doğan haklarımızın kullanılması konusunda süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837326


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