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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2020 23:59
GÜNCEL HABERLER



***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden iştirakimiz Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinde gerekli izinler alınamadığı için projenin EPDK nezdinde iptali, teminat mektubumuzun iadesi ve proje icin geliştirici firma B Form Proje Muhendislik şirketine yapılan avans ödemelerinin iadesi için girişimlerde bulunmakta olduğumuzu kamuoyuna duyurmuştuk.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığımız sözlü bilgiye istinaden projenin iptalinin kurul tarafından uygun bulunduğu, gerekçeli kararın tarafımıza önümüzdeki günlerde tebliğ edileceği öğrenilmiş olup, proje geliştirici B Form Proje Muhendislik şirketine yapılan avans ödemelerinin iadesi için gerekli hukuki işlem sözleşmemizde anlaşmazlıkların çözümü için kararlaştırılmış olan İstanbul Ticaret Odasi Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851731


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