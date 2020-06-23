***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 21:23
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2020 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığımız sözlü bilgiye istinaden projenin iptalinin kurul tarafından uygun bulunduğunu,gerekçeli kararın tarafımıza önümüzdeki günlerde tebliğ edileceğini kamuoyuna duyurmuştuk.
23.06.2020 tarihinde şirketimize ulaşan yazı ile Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) Kararı ile iptaline ve önlisans kapsamında iştirakimiz tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulan 260.000 (ikiyüzaltmışbin) TL tutarlı,teminat mektubunun iştirak şirketinize iade edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatmış olduğumuz hukuki süreçte devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852573
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 115.617
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|: 115.190
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115.060
18:056,8476
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|Önceki Kapanış
|: 386,29
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389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5433
|8,5861
|% 0,39
|
|Frank
|7,2195
|7,2629
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|14,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.540
|16,50
|
|Tam
|2.593
|2.604
|17,00
|
|Yarım
|1.263
|1.274
|8,30
|
|Çeyrek
|634
|638
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|-0,67
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