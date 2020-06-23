***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2020 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığımız sözlü bilgiye istinaden projenin iptalinin kurul tarafından uygun bulunduğunu,gerekçeli kararın tarafımıza önümüzdeki günlerde tebliğ edileceğini kamuoyuna duyurmuştuk.23.06.2020 tarihinde şirketimize ulaşan yazı ile Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) Kararı ile iptaline ve önlisans kapsamında iştirakimiz tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulan 260.000 (ikiyüzaltmışbin) TL tutarlı,teminat mektubunun iştirak şirketinize iade edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatmış olduğumuz hukuki süreçte devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852573BIST