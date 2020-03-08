***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarHissedarlarımızdan Salix Renewable Energy B.V.'den gelen hisse devri bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız. 04.03.2020 - 06.03.2020 tarihleri arasında Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,95 - 5,20 TL fiyat aralığından 1.597 adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Salix Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payımız 2.356.072 adet ve oy hakkımız 47,12 % olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/03/2020 1.089 1.089 2.357.669 2.356.580 % 47,15 % 47,15 % 47,13 % 47,1305/03/2020 232 232 2.356.580 2.356.348 % 47,13 % 47,13 % 47,13 % 47,1306/03/2020 276 276 2.356.348 2.356.072 % 47,13 % 47,13 % 47,12 % 47,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825229BIST