***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarHissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'dan gelen hisse satışı bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 05.06.2020 tarihinde 10643 adet 11,85 TL'den, 08.06.2020 tarihinde 1054 adet 12,61 TL'den, 1717 adet 12,55 TL'den, 09.06.2020 tarihinde 581 adet 12,55 TL'den, 12508 adet 12,40 TL'den, 10.06.2020 tarihinde 422 adet 11,77 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Serpil DuranoğluPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)05/06/2020 10.643 10.643 126.11908/06/2020 1.054 1.054 13.29008/06/2020 1.717 1.717 21.54809/06/2020 581 581 7.29109/06/2020 12.508 12.508 155.09910/06/2020 422 422 4.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851056BIST