***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2020 22:00
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 11.06.2020 tarihinde 180 adet 10,27 TL'den, 1000 adet 110,25 TL'den, 15.06.2020 tarihinde 1250 adet 10,87 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serpil Duranoğlu
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/06/2020 1.180 1.180 51.419 50.239 % 1,03 % 1 % 1,03 % 1
15/06/2020 1.250 1.250 50.239 48.989 % 1 % 0,97 % 1 % 0,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851297
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7625
En Düşük
7,6457
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,28
|Açılış
|: 379,64
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,81
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5875
|8,6306
|% 0,79
|
|Frank
|7,1766
|7,2198
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-4,64
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|0,40
|
|Tam
|2.536
|2.554
|0,40
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,20
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,74
|39,74
|1,01
|