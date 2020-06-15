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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.06.2020 22:00
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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Hissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 11.06.2020 tarihinde 180 adet 10,27 TL'den, 1000 adet 110,25 TL'den, 15.06.2020 tarihinde 1250 adet 10,87 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serpil Duranoğlu

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/06/2020 1.180 1.180 51.419 50.239 % 1,03 % 1 % 1,03 % 1
15/06/2020 1.250 1.250 50.239 48.989 % 1 % 0,97 % 1 % 0,97




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851297


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 27.912.337 % 10,00  
AYCES 41,18 2.538.222 % 9,99  
TSPOR 6,06 341.134.427 % 9,98  
TACTR 7,39 2.343.607 % 9,97  
KSTUR 46,32 125.990 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5875 8,6306 % 0,79  
Frank 7,1766 7,2198 % 0,71  
Riyal 1,8170 1,8261 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -4,64  
Altın Gr. 380 380 0,26  
Cumhuriyet 2.471 2.486 0,40  
Tam 2.536 2.554 0,40  
Yarım 1.236 1.247 0,20  
Çeyrek 620 624 0,10  
Gümüş.Ons 17,38 17,41 -0,09  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 -0,01  
B. Petrol 39,74 39,74 1,01  
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