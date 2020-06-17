***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 08:51
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satışı bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 16.06.2020 tarihinde 4500 adet 10,30 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serpil Duranoğlu
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2020 4.500 4.500 50.169 45.669 % 1 % 0,91 % 1 % 0,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851472
BIST
11:44111.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 241,23
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:446,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:447,7112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:44379,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,29
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|84.321.332
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.181.268
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.978.579
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.047.729
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.245.152
|% -9,83
|
|DAGHL
|9,19
|1.530.165
|% -9,72
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|GARAN
|8,21
|272.944.622
|% 0,00
|
|ECILC
|6,29
|271.873.963
|% 3,11
|
|ASELS
|32,38
|256.608.241
|% -0,43
|
|GUSGR
|4,39
|225.157.967
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|184.643.800
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|111.663.779
|% 3,80
|
|ODAS
|2,16
|184.643.800
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,93
|162.669.417
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|150.283.614
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|128.085.919
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5762
|8,6192
|% -0,10
|
|Frank
|7,1793
|7,2225
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-4,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-4,20
|
|Tam
|2.528
|2.545
|-4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|0,32
|
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