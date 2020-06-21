***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2020 21:41
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19.06.2020 tarihinde 16124 adet 11,20 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Serpil Duranoğlu
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/06/2020 16.124 16.124 45.669 29.545 % 0,91 % 0,59 % 0,91 % 0,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852203
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6377
18:05383,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,54
|Açılış
|: 383,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,48
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4300
|8,4723
|% -0,73
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|20,31
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,40
|
|Tam
|2.556
|2.570
|18,90
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,20
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,40
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