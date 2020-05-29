***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2020 21:51
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERTUĞ KÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SERPİL DURANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANER GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
EDA EFSUN GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
GAMZE GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KAHRAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERTUĞ KÖKER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Mühendis YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847890
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
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105.669
En Düşük
104.671
18:056,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5864
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6196
En Düşük
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|Açılış
|: 379,97
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|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3928
|8,4349
|% 0,29
|
|Frank
|7,0716
|7,1142
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8130
|1,8221
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,79
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.494
|20,10
|
|Tam
|2.534
|2.563
|13,00
|
|Yarım
|1.237
|1.251
|10,10
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,10
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|1,38
|