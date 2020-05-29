***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANISERTUĞ KÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISISERPİL DURANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİCANER GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıEDA EFSUN GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan YardımcısıGAMZE GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET KAHRAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANISERTUĞ KÖKER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Mühendis YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847890BIST