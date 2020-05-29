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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.05.2020 21:51
GÜNCEL HABERLER



***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERTUĞ KÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SERPİL DURANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANER GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
EDA EFSUN GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
GAMZE GÖKDUMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KAHRAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERTUĞ KÖKER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Mühendis YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847890


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Frank 7,0716 7,1142 % 0,49  
Riyal 1,8130 1,8221 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 12,79  
Altın Gr. 380 380 3,30  
Cumhuriyet 2.462 2.494 20,10  
Tam 2.534 2.563 13,00  
Yarım 1.237 1.251 10,10  
Çeyrek 618 626 5,00  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,45  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,10  
B. Petrol 37,41 37,41 1,38  
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