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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 23:09
GÜNCEL HABERLER



***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2020
Karar Sayısı
003
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SALİX YATIRIM HOLDİNG      A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI Karar Sayısı: 2020/003 TOPLANTI YERİ: Şirket Merkezi TOPLANTIYA KATILANLAR: Osman Özhan Zel, Sertuğ köker, Ferhat Kablan, Çağrı Aysu, Ahmet Kahraman, Elkhan Hasanov KONU: Konsolide Sorumluluk Beyanımız KARAR: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR, A)Şirketimizin "1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019" dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, B)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, C)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, Konsolide Finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Başkan         ÜyeÜyeÜye Osman Özhan ZEL Sertuğ KÖKERAhmet KAHRAMANElkhan HASANOV Bağımsız Üye           Bağımsız Üye Ferhat KABLAN Çağrı AYSU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826714


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