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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.06.2020 22:07
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***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/008
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI Karar Sayısı: 2020/008 Gündem:1 Ocak 2020- 31 Mart 2020 Dönemine Ait Finansal Tabloların Kabulüne ve Bildirimine İlişkin Yönetim Kurulunun Konsolide Sorumluluk Beyanı TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet KAHRAMAN, Sertuğ KÖKER, Serpil DURANOĞLU, Caner GÜVEN, Eda Efsun GÖKDUMAN, Gamze GÖKDUMAN KARAR: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR, A)Şirketimizin "1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020" dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, B)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, C)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, Konsolide Finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Başkan                Başkan Yardımcısı    Üye          Üye Ahmet KAHRAMANSertuğ KÖKERSerpil DURANOĞLU         Caner GÜVEN Bağımsız Üye                    Bağımsız Üye Eda Efsun GÖKDUMAN         Gamze GÖKDUMAN



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850059


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Yarım 1.207 1.222 -7,10  
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Gümüş.Ons 17,72 17,75 0,31  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,08  
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