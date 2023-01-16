***SAMAT* *ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.01.2023 18:35
***SAMAT******ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARMDA, SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARMDA.E ve SAMAT.E paylarında 17/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102677
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.155,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.155,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7954
|% 0,07
|
|Euro
|20,3228
|20,3408
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8613
|22,9760
|% -0,21
|
|Frank
|20,2159
|20,3377
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.830
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.815
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında