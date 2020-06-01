***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.06.2020 08:59
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,625 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847923
BIST
11:53106.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.294,32
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:536,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8203
En Düşük
6,7931
11:537,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:53380,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,17
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.083
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.282.471
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.173.783
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.416.882
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.540.017
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|878.172
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,85
|544.770.377
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,56
|448.495.912
|% 6,12
|
|GARAN
|7,92
|427.919.533
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,54
|381.183.622
|% 4,42
|
|ASELS
|30,80
|276.352.398
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,56
|448.495.912
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|381.183.622
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,34
|166.580.189
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,27
|79.538.256
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,60
|157.317.198
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4347
|8,4770
|% 0,46
|
|Frank
|7,0839
|7,1266
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8102
|1,8193
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|6,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,50
|
|Tam
|2.541
|2.565
|15,50
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,30
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,05
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|0,05
|