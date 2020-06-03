***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.06.2020 09:07
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848671
BIST
10:27109.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.058,65
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.178
En Düşük
108.704
10:276,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:277,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:27372,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 372,10
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|DOBUR
|13,99
|2.238.728
|% 9,73
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.287.470
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.740.308
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|DITAS
|16,28
|277.351
|% -6,22
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|304.737.478
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|THYAO
|12,64
|110.180.843
|% 0,24
|
|EREGL
|8,41
|106.034.820
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,34
|49.695.190
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|90.540.170
|% 1,10
|
|ADESE
|1,71
|36.771.908
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4457
|8,4881
|% 0,76
|
|Frank
|6,9665
|7,0084
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7858
|1,7948
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-4,87
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|-12,60
|
|Tam
|2.483
|2.507
|-12,70
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,66
|