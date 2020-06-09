***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.06.2020 09:23
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850074
BIST
10:27108.743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -894,46
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.705
10:276,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7922
En Düşük
6,7696
10:277,6460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:27370,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 370,43
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.462.734
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.046.048
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.276.072
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,35
|8.265.926
|% -6,05
|
|CMBTN
|59,95
|478.276
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,76
|284.155.229
|% 1,15
|
|GARAN
|8,25
|182.385.995
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,81
|154.868.485
|% 1,87
|
|THYAO
|12,69
|103.347.715
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,33
|96.899.455
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,76
|284.155.229
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,81
|154.868.485
|% 1,87
|
|PEGYO
|1,09
|36.413.383
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,47
|43.907.943
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,40
|65.150.063
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% -0,39
|
|Frank
|7,0624
|7,1049
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8031
|1,8122
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-0,32
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-2,60
|
|Tam
|2.470
|2.499
|-2,60
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-1,30
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|0,11
|