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***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

16.05.2023 13:17
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***SAMAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SARAY MATBAACILIK 51 17/05/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151641


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BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 96,25 166.267.331 % 10,00  
ETILR 13,23 11.492.312 % 9,98  
AVHOL 30,88 7.509.337 % 9,97  
PCILT 20,74 8.720.295 % 9,97  
EUPWR 76,70 722.033.621 % 9,96  
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14:19 Alış Satış %  
Dolar 19,7008 19,7049 % 0,26  
Euro 21,4675 21,4742 % 0,52  
Sterlin 24,6314 24,7549 % 0,31  
Frank 21,9783 22,1107 % 0,52  
Riyal 5,2381 5,2644 % 0,22  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.008 -9,07  
Altın Gr. 1.272 1.272 -2,67  
Cumhuriyet 9.017 9.153 -206,00  
Tam 8.961 9.208 -197,24  
Yarım 4.424 4.537 -134,00  
Çeyrek 2.205 2.262 -74,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 -0,31  
Gümüş Gr. 15,06 15,07 -0,17  
B. Petrol 75,03 75,03 -0,20  
Seans Raporu 14:19
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