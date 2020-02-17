***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:08
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819375
BIST
12:04120.944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 793,04
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
12:046,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
12:046,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
12:04307,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,89
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,30
|439.497.646
|% 14,58
|
|TSPOR
|5,28
|128.593.012
|% 13,30
|
|PRKAB
|4,92
|27.748.031
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|LKMNH
|6,84
|6.503.663
|% 9,44
|
|ERBOS
|25,08
|10.844.893
|% -8,73
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,45
|23.794.096
|% -8,61
|
|KRTEK
|3,37
|2.081.209
|% -7,92
|
|HUBVC
|39,92
|29.567.759
|% -7,55
|
|ASELS
|30,16
|803.213.095
|% 3,71
|
|GSRAY
|3,30
|439.497.646
|% 14,58
|
|THYAO
|15,05
|419.625.204
|% 1,07
|
|ODAS
|2,21
|401.472.879
|% 2,79
|
|PETKM
|4,17
|300.064.013
|% 0,48
|
|ODAS
|2,21
|401.472.879
|% 2,79
|
|GSRAY
|3,30
|439.497.646
|% 14,58
|
|KARSN
|1,94
|142.050.244
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|300.064.013
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,98
|186.708.209
|% 3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8612
|7,9007
|% -0,19
|
|Frank
|6,1330
|6,1700
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6065
|1,6145
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,93
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|-2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|-6,80
|
|Yarım
|978
|1.003
|-3,29
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,42
|57,42
|0,09
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