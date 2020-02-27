***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:21
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821965
BIST
15:03112.188
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -2.983,47
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:036,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:036,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0575
|Açılış
|: 6,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
15:03327,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,23
|Açılış
|: 327,22
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,28
|46.374.425
|% 11,56
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,80
|38.544.914
|% 7,98
|
|ALGYO
|15,68
|132.404.174
|% -11,91
|
|SNPAM
|5,65
|1.724.346
|% -10,32
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BRSAN
|11,85
|128.553.248
|% -9,54
|
|TSPOR
|5,52
|40.385.802
|% -9,51
|
|THYAO
|12,56
|1.739.078.439
|% -5,14
|
|ASELS
|27,96
|829.308.171
|% -3,59
|
|KRDMD
|2,80
|644.940.410
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,31
|478.250.357
|% -1,50
|
|GARAN
|10,30
|311.385.006
|% -3,10
|
|IHLGM
|1,31
|478.250.357
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,80
|644.940.410
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|307.256.894
|% -1,97
|
|THYAO
|12,56
|1.739.078.439
|% -5,14
|
|ODAS
|2,09
|245.851.301
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 0,00
|
|Frank
|6,3328
|6,3709
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|21,93
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,61
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
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