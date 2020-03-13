***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:56
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828822
BIST
16:5696.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.626,40
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:566,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:567,0226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0503
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:56319,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,49
|Açılış
|: 319,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|587.122
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.650.266
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.702
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|500.543
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,28
|8.278.307
|% -11,71
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|81.239.100
|% -9,93
|
|ASELS
|25,62
|1.139.274.910
|% 5,17
|
|THYAO
|9,17
|982.001.419
|% 8,14
|
|GARAN
|9,19
|562.757.814
|% 5,15
|
|KRDMD
|2,05
|371.088.407
|% 2,50
|
|EREGL
|8,24
|353.223.527
|% 1,10
|
|ODAS
|1,36
|298.943.173
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,94
|165.633.286
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,05
|371.088.407
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|314.066.015
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|165.232.598
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8513
|7,8907
|% -0,75
|
|Frank
|6,5972
|6,6369
|% -0,99
|
|Riyal
|1,6735
|1,6819
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-2,06
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.116
|2.168
|0,57
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|0,27
|
|Çeyrek
|513
|524
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,33
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|0,83
|
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3777, 35 artarak (% 3.32 ) 117, 551
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17:06XU100
Endeks 96, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 8, 704.00 milyon TL de