***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:10
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834071
BIST
10:1090.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.170,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:106,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:107,3254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:10342,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,88
|Açılış
|: 342,28
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|CEMTS
|6,73
|12.301.787
|% 9,97
|
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|984.061
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|PETKM
|3,66
|228.189.924
|% 9,91
|
|RTALB
|4,63
|1.357.563
|% -9,75
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,88
|1.821.561
|% -7,99
|
|GEDIK
|16,90
|55.748
|% -5,85
|
|PETKM
|3,66
|228.189.924
|% 9,91
|
|GARAN
|7,96
|54.811.873
|% 1,53
|
|PGSUS
|35,70
|50.279.616
|% -0,45
|
|THYAO
|9,07
|48.186.995
|% 0,89
|
|TUPRS
|80,15
|46.610.222
|% 3,09
|
|PETKM
|3,66
|228.189.924
|% 9,91
|
|ODAS
|1,41
|28.017.588
|% 0,71
|
|KARSN
|1,33
|22.985.342
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,07
|18.231.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,00
|32.680.442
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2553
|8,2967
|% -0,13
|
|Frank
|6,8707
|6,9121
|% -0,64
|
|Riyal
|1,7666
|1,7754
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
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|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
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