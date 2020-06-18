***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 10:24
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851762
BIST
11:03112.156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.215,89
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.247
En Düşük
111.117
11:036,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8599
En Düşük
6,8330
11:037,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7263
En Düşük
7,6835
11:03380,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,94
|Açılış
|: 380,97
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,21
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.007.076
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|162.222.158
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|649.096.510
|% 9,96
|
|DOAS
|16,36
|67.327.631
|% 9,95
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GLRYH
|16,10
|30.898.739
|% -6,61
|
|RTALB
|37,88
|69.973.425
|% -5,49
|
|MNDRS
|3,19
|8.067.120
|% -4,49
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|TCELL
|16,23
|649.096.510
|% 9,96
|
|KARSN
|2,45
|213.083.215
|% 4,26
|
|TTKOM
|8,06
|208.404.162
|% 4,81
|
|EKGYO
|1,91
|185.004.533
|% 0,53
|
|ASELS
|32,00
|175.332.603
|% 0,50
|
|SKBNK
|1,38
|165.543.023
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|185.004.533
|% 0,53
|
|KARSN
|2,45
|213.083.215
|% 4,26
|
|IEYHO
|0,86
|42.939.973
|% 2,38
|
|KRDMD
|2,82
|134.622.951
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5621
|8,6050
|% -0,06
|
|Frank
|7,1914
|7,2347
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,62
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|3,80
|
|Tam
|2.542
|2.555
|3,90
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|1,80
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
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|B. Petrol
|40,78
|40,78
|0,07
|
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