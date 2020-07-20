***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 10:31
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860390
BIST
11:52119.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 570,30
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.397
En Düşük
118.583
11:526,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:527,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:52399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.475.912
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.286.017
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|10.100.650
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.436.096
|% -9,87
|
|AYEN
|5,61
|9.113.171
|% -6,50
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|1.875.400
|% -4,99
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|ASELS
|33,14
|487.264.888
|% 1,78
|
|SASA
|14,45
|339.367.956
|% 3,73
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|SISE
|6,34
|311.077.322
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,30
|309.405.948
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|149.595.192
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|TRKCM
|4,50
|280.201.429
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% 0,16
|
|Frank
|7,2696
|7,3134
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,40
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,24
|
Seans Raporu
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12:03VKFYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 556 adet işlem
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12:02GUSGR
Yüzde 7.04 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 959, 499 adet işlem
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12:01HDFGS
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 162 adet işlem
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 299, 14 artarak (% 0.22 ) 134, 678
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12:00XU100
Endeks 119, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 6, 675.00 milyon TL de