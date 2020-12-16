***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 11:39
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893370
BIST
11:301.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:307,8010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:309,5179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:30465,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,16
|Açılış
|: 465,15
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.578.554
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,72
|8.443.277
|% -9,63
|
|IZMDC
|11,50
|80.590.473
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,81
|857.014.162
|% 1,66
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|TUPRS
|110,10
|540.156.881
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|KLGYO
|2,61
|344.566.318
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,11
|274.332.550
|% 0,48
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7945
|7,8010
|% -0,45
|
|Euro
|9,5117
|9,5179
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4912
|10,5438
|% -0,14
|
|Frank
|8,7692
|8,8220
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% -0,54
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,55
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|50,87
|50,87
|0,11
|
Seans Raporu
11:30
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11:44KLGYO
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 0.79 ) 1, 559
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11:41
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