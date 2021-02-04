***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 13:47
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907445
BIST
14:431.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:437,1218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0427
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:438,5513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:43414,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -7,63
|Açılış
|: 414,45
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:41
|AYEN
|6,93
|203.700.955
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.434.344
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|145.009.627
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|BTCIM
|9,80
|12.201.723
|% -4,67
|
|SISE
|7,77
|1.169.393.761
|% 2,24
|
|KARSN
|5,25
|1.021.775.035
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,07
|890.343.531
|% 2,76
|
|GARAN
|10,08
|777.374.074
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,51
|674.462.838
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|674.462.838
|% -0,40
|
|KARSN
|5,25
|1.021.775.035
|% 2,34
|
|PEGYO
|2,54
|433.267.456
|% -2,68
|
|SISE
|7,77
|1.169.393.761
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,07
|890.343.531
|% 2,76
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1186
|7,1222
|% -0,59
|
|Euro
|8,5461
|8,5523
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6251
|9,6734
|% -1,10
|
|Frank
|7,8485
|7,8957
|% -1,05
|
|Riyal
|1,8892
|1,8987
|% -0,70
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-19,42
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-8,05
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-58,00
|
|Tam
|2.739
|2.808
|-60,13
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-29,08
|
|Çeyrek
|664
|679
|-14,54
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|
Seans Raporu
14:41
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