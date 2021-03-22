***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:41
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919655
BIST
12:581.395
En Yüksek
|Değişim
|: -8,73%
|| -133,55
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:587,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 8,97%
|| 0,6470
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:589,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 9,29%
|| 0,7980
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:58440,20
En Yüksek
|Değişim
|: 8,74%
|| 35,37
|Açılış
|: 440,20
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TRILC
|31,32
|104.850.133
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,05
|10.883.036
|% 7,23
|
|ARSAN
|10,86
|51.741.897
|% 7,21
|
|BJKAS
|5,99
|246.149.054
|% 1,70
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|MAALT
|221,40
|11.178.031
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.232.925
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.869.802
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|6.593.572
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.112.221
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.088.485.863
|% -9,93
|
|FROTO
|212,00
|575.906.975
|% -7,18
|
|THYAO
|12,49
|536.922.547
|% -9,43
|
|SISE
|6,98
|440.390.113
|% -9,35
|
|PETKM
|5,45
|387.391.398
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.088.485.863
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|212.613.207
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|387.391.398
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|154.149.862
|% -9,81
|
|SISE
|6,98
|440.390.113
|% -9,35
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8532
|7,8601
|% 8,97
|
|Euro
|9,3612
|9,3883
|% 9,29
|
|Sterlin
|10,9285
|10,9833
|% 9,58
|
|Frank
|8,5017
|8,5530
|% 9,96
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 9,73
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,53
|
|Altın Gr.
|439
|439
|33,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.861
|2.936
|103,80
|
|Yarım
|1.383
|1.420
|50,21
|
|Çeyrek
|694
|710
|25,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,26
|