***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:36
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944078
BIST
11:021.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.404
11:028,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:0210,3930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:02498,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 498,48
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,77
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ALKA
|16,50
|3.169.530
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|4.980.348
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.114.595
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|DENGE
|3,74
|551.242
|% 9,68
|
|CEOEM
|12,15
|30.722.481
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,90
|27.011.301
|% -9,09
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|VAKFN
|12,05
|62.599.585
|% -5,71
|
|VKFYO
|7,62
|16.861.610
|% -5,46
|
|THYAO
|14,52
|176.354.801
|% -0,62
|
|GARAN
|8,36
|175.773.878
|% 0,24
|
|KRDMD
|6,79
|154.696.978
|% 1,19
|
|FENER
|40,40
|135.201.531
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,10
|113.202.659
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,10
|113.202.659
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|91.403.273
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,79
|154.696.978
|% 1,19
|
|GARAN
|8,36
|175.773.878
|% 0,24
|
|PETKM
|5,49
|92.900.420
|% 0,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6956
|8,6974
|% -0,13
|
|Euro
|10,3892
|10,3930
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0577
|12,1182
|% -0,27
|
|Frank
|9,4406
|9,4975
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,35
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|0,27
|