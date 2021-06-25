***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:53
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944084
BIST
12:561.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:568,6896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:5610,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:56498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,21
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ALKA
|16,50
|4.474.845
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.459.582
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.583.427
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.976.539
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.265.270
|% -9,93
|
|OZBAL
|12,47
|89.915.648
|% -7,36
|
|SAMAT
|6,06
|43.396.554
|% -6,63
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,34
|105.062.620
|% -5,32
|
|THYAO
|14,41
|361.818.320
|% -1,37
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|253.345.423
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,70
|240.050.707
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,09
|148.934.566
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|142.592.937
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|PETKM
|5,50
|205.424.287
|% 1,10
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6906
|8,6930
|% -0,18
|
|Euro
|10,3806
|10,3855
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0548
|12,1153
|% -0,29
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,21
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-3,12
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,50
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,19
|